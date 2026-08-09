Сауна загорелась в центре Караганды

В районе имени Казыбек би города Караганды произошло возгорание в парильном помещении сауны, расположенной на первом этаже трехэтажного здания разнопрофильного назначения.

Огонь распространился на деревянную обшивку помещения. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар, не допустив его дальнейшего распространения.

Пострадавших нет. Причина устанавливается.