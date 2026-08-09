Сауна загорелась в центре Караганды
В Караганде спасатели ликвидировали пожар в сауне.
9 Августа 2026, 22:32
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9 Августа 2026, 22:329 Августа 2026, 22:32
280Фото: Pixabay.com
В районе имени Казыбек би города Караганды произошло возгорание в парильном помещении сауны, расположенной на первом этаже трехэтажного здания разнопрофильного назначения.
Огонь распространился на деревянную обшивку помещения. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар, не допустив его дальнейшего распространения.
Пострадавших нет. Причина устанавливается.
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