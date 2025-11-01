Министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек отметил, что глубокие изменения, происходящие в мировой образовательной экосистеме, требуют от государств стратегических и устойчивых решений. В этой связи в Казахстане реализуется комплекс мер, направленных на развитие национальной системы высшего образования и повышение её глобальной конкурентоспособности, передаёт BAQ.KZ.

По словам министра, в последние годы страна демонстрирует уверенный прогресс в интернационализации высшего образования. Благодаря стратегическому видению Президента Казахстана, в республике уже открыты филиалы 40 ведущих зарубежных университетов.

Среди них — 9 российских, 6 китайских (в том числе 3 мастерские Лу Баня), 7 американских, 8 британских (включая 3 университета из престижной группы Russell Group и представители всех четырёх наций Великобритании), а также французские, итальянские, немецкие, польские, турецкие и корейские вузы.

Министр подчеркнул, что некоторые зарубежные университеты, присутствовавшие на встрече, впервые за свою 150-летнюю историю открыли филиал за пределами своей страны — и выбрали именно Казахстан.

Во встрече приняли участие представители более 60 иностранных партнёров, включая ведущие университеты, научные и образовательные организации.