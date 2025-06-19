Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал трагический инцидент, связанный со смертью студентки Назарбаев Университета. По его словам, сейчас проводится расследование, и необходимо дать время следственным органам на установление всех обстоятельств, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Пока нужно дать время на проведение следственных действий. Когда появится официальная информация, мы всё предоставим", - сообщил министр.

Он отметил, что родители девушки просят не распространять личную информацию, и призвал общественность и СМИ отнестись к этому с пониманием.

"Сейчас есть большая просьба от родителей не распространять личные данные. Что касается руководства Назарбаев Университета, меры будут определены после завершения расследования", - добавил Нурбек.

Министр заверил, что полная информация будет озвучена, как только завершатся все необходимые процедуры.

На данный момент делом занимаются правоохранительные органы.

Напомним, в одном из общежитий "Назарбаев Университета" было найдено тело 24-летней студентки.