В Астане произошел трагический инцидент: в одном из общежитий "Назарбаев Университета" было найдено тело 24-летней студентки, передает BAQ.KZ. Информацию подтвердили в пресс-службе полиции.

"По факту обнаружения трупа 24-летней девушки возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.