  • 18 Июня, 19:57
  • BAIGENEWS

Тело студентки нашли в общежитии "Назарбаев Университета"

Возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 19:44
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Тело студентки нашли в общежитии "Назарбаев Университета" Сегодня, 19:44
Сегодня, 19:44
37

В Астане произошел трагический инцидент: в одном из общежитий "Назарбаев Университета" было найдено тело 24-летней студентки, передает BAQ.KZ. Информацию подтвердили в пресс-службе полиции.

"По факту обнаружения трупа 24-летней девушки возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.

Самое читаемое

Наверх