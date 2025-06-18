Тело студентки нашли в общежитии "Назарбаев Университета"
Возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 19:44
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Сегодня, 19:44Сегодня, 19:44
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В Астане произошел трагический инцидент: в одном из общежитий "Назарбаев Университета" было найдено тело 24-летней студентки, передает BAQ.KZ. Информацию подтвердили в пресс-службе полиции.
"По факту обнаружения трупа 24-летней девушки возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.
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