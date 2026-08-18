Саясат Нурбек прокомментировал сообщения о проблемах в De Montfort University Kazakhstan

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал сообщения о приостановлении лицензии и блокировке счетов De Montfort University Kazakhstan, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, речь идет о гражданско-хозяйственном споре между сторонами, связанными с университетом.

«Есть гражданский иск. Это чисто хозяйственный, гражданский спор университета. Это частный университет. Если совсем простыми словами сказать, возник хозяйственный спор между сторонами. Одна из сторон требует дополнительного возмещения своих интересов через решение суда. Это достаточно распространенная практика», — пояснил Нурбек.

Министр подчеркнул, что судебный спор не влияет на работу вуза и учебный процесс.

«Хозяйственный спор сейчас не влияет на продолжение деятельности университета», — заявил он.

По словам Нурбека, до начала учебного года министерство ожидает получить окончательную информацию от университета.

На вопрос о том, может ли исполнение решения суда затронуть студентов, министр вновь подчеркнул:

«Еще раз говорю: хозяйственный спор не влияет на учебный процесс», — отметил Саясат Нурбек.

При этом отдельной гарантии относительно возможных последствий исполнения судебного решения министр не дал.