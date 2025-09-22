Саясат Нурбек рассказал о сотрудничестве с ETS и Смитсоновским институтом
Теперь учёные смогут стажироваться в Смитсоновском институте.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал итоги встреч Главы государства с руководителями компании Educational Testing Service (ETS) и Смитсоновского института, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Как отметил министр, в рамках визита главы государства сегодня были проведены две большие встречи.
"Первая с знаменитым Смитсоновским институтом - это один из старейших научно-исследовательских объединений в США. В рамках программы "Болашак" наши ведущие ученые, антропологи, культурологи, историки теперь смогут проходить специализированную программу обучения в этом старейшем, авторитетнейшем научно-исследовательском объединении Смитсоновского института.
Вторая, еще более важная встреча прошла с руководством компании ETS. ETS – это старейшая тестологическая компания мира. Будет создана специальная рабочая группа и под руководством и с привлечением лучших специалистов ETS будет глубоко переработана методология и содержание нашего национального единого тестирования. Лучшие специалисты мирового уровня будут задействованы в многоэтапной работе по трансформированию нашего единого национального тестирования в международный тест с самым лучшим методологией и самым лучшим качеством образца", - сказал Саясат Нурбек.
Самое читаемое
- 360 деревьев, мурал и довольные жители: аллею рабочих профессий открыли в Астане
- Историческая победа: Айдос Султангали принес Казахстану первое золото ЧМ по греко-римской борьбе
- 140 лет со дня рождения - Памятник Мыржакупу Дулатову открыли в Костанае
- День города: яблочный праздник пройдёт в Алматы
- Двое польских военных погибли во время учений в США