Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал итоги встреч Главы государства с руководителями компании Educational Testing Service (ETS) и Смитсоновского института, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Как отметил министр, в рамках визита главы государства сегодня были проведены две большие встречи.

"Первая с знаменитым Смитсоновским институтом - это один из старейших научно-исследовательских объединений в США. В рамках программы "Болашак" наши ведущие ученые, антропологи, культурологи, историки теперь смогут проходить специализированную программу обучения в этом старейшем, авторитетнейшем научно-исследовательском объединении Смитсоновского института.

Вторая, еще более важная встреча прошла с руководством компании ETS. ETS – это старейшая тестологическая компания мира. Будет создана специальная рабочая группа и под руководством и с привлечением лучших специалистов ETS будет глубоко переработана методология и содержание нашего национального единого тестирования. Лучшие специалисты мирового уровня будут задействованы в многоэтапной работе по трансформированию нашего единого национального тестирования в международный тест с самым лучшим методологией и самым лучшим качеством образца", - сказал Саясат Нурбек.