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Саят Исанов назначен командующим Силами спецопераций Вооруженных Сил Казахстана

10 Октября 2026, 10:01
АВТОР
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Akorda.kz 10 Октября 2026, 10:01
10 Октября 2026, 10:01
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Фото: Akorda.kz

 Распоряжением Главы государства Исанов Саят Серикказыевич назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан, сообщает Акорда.

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