Саят Исанов назначен командующим Силами спецопераций Вооруженных Сил Казахстана
10 Октября 2026, 10:01
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10 Октября 2026, 10:0110 Октября 2026, 10:01
106Фото: Akorda.kz
Распоряжением Главы государства Исанов Саят Серикказыевич назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан, сообщает Акорда.
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