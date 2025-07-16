Сайгаки из Казахстана стали проблемой для России
Сайгаки угрожают урожаю.
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Волго-уральская популяция сайгаков, ежегодно мигрирующая с территории Казахстана в Саратовскую область, стала источником беспокойства для российских аграриев, передаёт BAQ.KZ.
По данным местных властей, в этом году в регион зашло около 1 миллиона особей, что привело к массовому уничтожению посевов, вытаптыванию сенокосов, истощению пастбищ и затруднённому доступу к водопоям для сельскохозяйственных животных.
Ранее сайгаки находились под охраной как вид, занесённый в Красную книгу России и Саратовской области. Однако в 2024 году правительство региона обратилось в Минприроды РФ с просьбой исключить волго-уральскую популяцию из охраняемого перечня — чтобы получить возможность регулировать их численность, включая возможный отстрел.
В июле специализированная экспертная комиссия Минприроды России удовлетворила это ходатайство. Под охраной остаётся только популяция сайгака Северо-Западного Прикаспия, постоянно обитающая на территории РФ.
На основании решения федеральной комиссии аналогичные изменения были одобрены и на уровне Саратовской области. Региональное Министерство природных ресурсов уже готовит нормативные документы, исключающие волго-уральского сайгака из Красной книги региона.
Ожидается, что такие меры откроют путь к контролю за численностью животных, что особенно актуально для приграничных районов, где сайгаки пересекают границу из Казахстана в поисках корма и воды.
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