В Казахстане продолжается рост численности редких копытных животных. По данным учета за 2025 год, популяция сайгаков достигла 3,978 млн особей. Одновременно в стране реализуются программы по возвращению в дикую природу лошадей Пржевальского, куланов и тигров, сообщает Проектный офис для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике.

Самой многочисленной остается уральская популяция сайгаков – 2,3 млн особей. Бетпакдалинская насчитывает 1,6 млн, устюртская – 78 тыс. особей.

Растет численность и других редких копытных. В 2025 году в Казахстане насчитывалось 16 122 джейрана, 17 604 архара, 4 702 кулана и 1 240 тугайных оленей.

Лошадей Пржевальского возвращают в Казахстан

Одним из направлений природоохранной работы стала реинтродукция исчезнувших или редких видов.

В Центре реинтродукции диких копытных на территории резервата «Алтын Дала» сейчас содержатся 14 лошадей Пржевальского – 12 кобыл и два жеребца. До конца 2029 года в Казахстан планируется привезти в общей сложности 40 животных.

Продолжается и восстановление популяции куланов. В резерваты «Иле-Балхаш» и «Алтын Дала» переселили 66 особей.

В Прибалхашье возвращают тигров

Еще один крупный проект связан с возвращением тигра в дикую природу Казахстана. Туранский тигр исчез в стране в прошлом столетии, поэтому для восстановления популяции используются генетически близкие к нему амурские тигры.

Основной территорией для программы стал резерват «Иле-Балхаш». Перед появлением хищников здесь формировали кормовую базу, в том числе за счет расселения копытных.

В августе 2026 года в естественную среду обитания выпустили первую самку амурского тигра по кличке Үміт.

Всего в Казахстане насчитывается 835 видов позвоночных животных. К редким и исчезающим относятся 132 вида и подвида позвоночных и 96 видов беспозвоночных.