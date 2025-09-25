В Актобе прошло заседание Отраслевого совета агропромышленного комплекса Палаты предпринимателей области с участием представителей госорганов. На повестке дня — наиболее острые проблемы фермеров региона: чрезмерная численность сайгаков, карантинные растения, хранение картофеля и работа ветеринарных служб, передает BAQ.KZ.

Главной темой стала ситуация с популяцией сайгаков. В Айтекебийском районе животные уничтожают посевы зерновых, что наносит серьёзный ущерб аграриям. Участники заседания предложили выработать алгоритм действий совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, включая запуск пилотного проекта по любительской охоте под контролем уполномоченных органов.

Кроме того, фермеры подняли вопрос борьбы с карантинными заболеваниями — бурой ржавчиной и септориозом. Совет рекомендовал включить их в перечень объектов, по которым мероприятия финансируются из бюджета. Это позволит аграриям получать государственную поддержку при ликвидации очагов заражения.

Для повышения устойчивости овощного рынка участники заседания предложили снизить критерий для получения субсидий на строительство картофеле- и овощехранилищ до 500 тонн, чтобы больше фермеров могли претендовать на господдержку.

Также обсуждались вопросы доработки информационной системы идентификации сельхозживотных и приложения "TortTulik", вакцинации и дезинфекции транспорта, а также использования бирок для скота.