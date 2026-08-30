Сайт Курултая запустили в Казахстане

В Казахстане начал работу официальный сайт Курултая РК — quryltai.kz. На платформе будут публиковать информацию о деятельности Курултая и его депутатов, законопроекты, анонсы, аналитические материалы, а также фото и видео. Пользователи смогут смотреть онлайн-трансляции заседаний.

Запуск сайта состоялся на следующий день после первой сессии Курултая первого созыва, которая прошла в Астане. На первом пленарном заседании избрали членов постоянных комитетов. Всего создали восемь комитетов и определили их председателей. Ранее глава государства рассказал о новых полномочиях Курултая.