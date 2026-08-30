Сайт Курултая запустили в Казахстане
30 Августа 2026, 06:35
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30 Августа 2026, 06:3530 Августа 2026, 06:35
114Фото: из открытых источников
В Казахстане начал работу официальный сайт Курултая РК — quryltai.kz. На платформе будут публиковать информацию о деятельности Курултая и его депутатов, законопроекты, анонсы, аналитические материалы, а также фото и видео. Пользователи смогут смотреть онлайн-трансляции заседаний.
Запуск сайта состоялся на следующий день после первой сессии Курултая первого созыва, которая прошла в Астане. На первом пленарном заседании избрали членов постоянных комитетов. Всего создали восемь комитетов и определили их председателей. Ранее глава государства рассказал о новых полномочиях Курултая.
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