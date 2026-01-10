СБ ООН запланировал заседание по Украине на 13 января
Сегодня, 12:32
56Фото: Report
Совет Безопасности ООН проведет 13 января заседание по Украине, передаёт BAQ.KZ.
Данная информация следует из обновленного расписания Совбеза.
Встреча состоится по повестке "поддержание мира и безопасности в Украине".
