СБ ООН запланировал заседание по Украине на 13 января

Совет Безопасности ООН проведет 13 января заседание по Украине, передаёт BAQ.KZ.

Данная информация следует из обновленного расписания Совбеза.

Встреча состоится по повестке "поддержание мира и безопасности в Украине".

