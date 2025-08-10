Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана принципам международного права и поддержке территориальной целостности Украины в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава государства подчеркнул важность поиска мирного решения конфликта, ориентированного на сохранение украинской государственности и устойчивость региона, а также выразил готовность Казахстана продолжить активное сотрудничество с Украиной в различных сферах. Вместе с тем, президент отметил, что казахский народ с уважением относится к украинскому народу, его истории, культуре и языку, что создает прочную основу для дальнейшего развития двусторонних отношений, несмотря на сложную международную обстановку. О значении этого диалога и возможной роли Казахстана в урегулировании конфликта читайте в интервью BAQ.KZ с политологом, экспертом по международной политике Ерсултаном Жансеитовым.

— Президент Касым-Жомарт Токаев выступает за поиск справедливого решения, которое соответствовало бы Уставу ООН. Как Вы можете прокомментировать эту позицию?

— Казахстан всегда настаивал на необходимости приверженности принципам международного права и уважении к Уставу ООН. Мы неизменно поддерживаем территориальную целостность Украины и решение всех вопросов через мирные переговоры. Это наша основная позиция, которая не менялась с самого начала конфликта. Но нельзя забывать, что геополитическая ситуация сегодня значительно сложнее, чем была раньше. Мы живем в условиях, когда идеальные сценарии не всегда совпадают с реальностью, и нужно учитывать объективные условия, в которых мы находимся.

На данный момент для Украины критически важно сохранить свою государственность. Мы видим, как сильно истощены ресурсы, как человеческие, так и материальные, и как сильно пострадала инфраструктура страны. Огромный отток населения и разрушения говорят о том, что восстановление и сохранение Украины как государства – это первоочередная задача.

Порой, даже если придется прийти к худому миру, это будет значительно лучше, чем продолжение войны, которое приводит к новым жертвам и разрушениям. Мирные переговоры должны быть направлены на долгосрочную стабильность и безопасность Украины.

При этом мирный договор должен быть таким, чтобы он гарантировал безопасность Украины на длительный срок. Если сейчас заключить перемирие без четких гарантий, то можно просто отложить войну на какое-то время. Важно, чтобы мир был прочным, долгим и постоянным, без риска для будущей безопасности украинского государства.

Мы поддерживаем мирное разрешение конфликта, но также понимаем, что в реальной ситуации Украине придется принимать сложные решения, исходя из того, что происходит сейчас. Это не значит, что она должна принимать все требования противной стороны, но важно понимать, что на данный момент главное – это сохранение государства. В будущем, дипломатическим путем, возможно, можно будет добиться большего, но на текущем этапе стратегическая цель для Украины – это выживание как государства.

— Каковы, по Вашему мнению, перспективы мирного урегулирования конфликта?

— Мы уверены, что дипломатия и соблюдение международных норм являются ключом к решению этого конфликта. Но важно, чтобы мир был справедливым и долгосрочным. Казахстан готов поддерживать Украину в этом процессе и продолжать сотрудничество для восстановления стабильности в регионе.

Казахстан имеет значительный опыт в роли медиатора и миротворца. В частности, мы проводили Астанинский процесс, который стал важной платформой для переговоров по Сирии. Мы также уже выступали посредниками в сложных международных отношениях, как, например, в конфликте между Турцией и Россией в 2015-2016 годах. Этот опыт помогает нам не только вести диалог, но и предлагать практические решения для урегулирования конфликтов.

Наши действия направлены на создание платформы для переговоров и дальнейшее развитие дипломатических наработок в рамках мирного процесса. Мы продолжаем выступать за разрешение всех споров на основе принципов международного права и Устава ООН. Это важный аспект нашей внешней политики, особенно в условиях такой напряженной геополитической ситуации. Мы считаем, что решение должно основываться не на праве сильного, а на праве международного сообщества.

Президент Токаев уже подчеркнул важность поиска справедливого и устойчивого мира, основанного на международных принципах. Важным аспектом является понимание того, что процесс мира не всегда включает в себя немедленное решение всех территориальных споров. Возможно, на текущем этапе нужно сосредоточиться на прекращении боевых действий и поиске краткосрочного прекращения огня, оставив юридические вопросы и решение территориальных споров на потом.

В этом контексте предложение отложить решение территориальных вопросов – это реальный и прагматичный шаг, направленный на остановку войны. Это не означает, что одна из сторон будет вынуждена принять территориальные уступки. Вместо этого, это создаст пространство для дальнейших переговоров, с использованием других механизмов, включая возможные референдумы или другие формы мирного разрешения.

Для Украины это, возможно, лучший сценарий с учетом текущих реалий. Сохраняя возможность для дальнейших переговоров, этот подход позволяет избежать продолжения насилия и разрушений. Это даст шанс на восстановление мира в Украине без немедленных территориальных уступок. Кроме того, такие действия могут открыть возможность для использования других инструментов мирного урегулирования, которые могут привести к более длительной стабильности. Конечно, это не идеальное решение, и оно не будет решать все вопросы сразу. Однако в сложившихся условиях такой подход может стать важным шагом на пути к более устойчивому миру и безопасности для Украины.

— Как Вы относитесь к ситуации, когда территории могут быть фактически под контролем одной страны, но не признаны мировым сообществом? Насколько вероятен такой сценарий?

— Этот сценарий, к сожалению, становится всё более вероятным в условиях текущего конфликта. Конечно, с точки зрения международного права и Устава ООН, это является нарушением принципов территориальной целостности, что создаёт опасный прецедент. Однако мы наблюдаем, как в последние годы международное право начинает отступать на второй план, уступая место праву силы, особенно когда речь идёт о крупных геополитических конфликтах. Тем не менее, в долгосрочной перспективе важно понимать, что признание территориальных изменений де-факто без соответствующих юридических процедур и международного признания может создать ещё больше нестабильности в мире. Признание территориальных изменений мировым сообществом, скорее всего, не произойдёт в полной мере, несмотря на происходящие факты на местах. Всё равно остаётся приоритет за соблюдением международных норм.

Наш президент и вся наша дипломатия продолжают утверждать, что Казахстан готов предоставить свою платформу для диалога и использовать все имеющиеся дипломатические возможности для мирного урегулирования ситуаций, включая текущий конфликт. Казахстан всегда будет придерживаться принципов Устава ООН и международного права, что подчеркивает нашу позицию как государства, которое действует не ради силы, а ради справедливости и мира.

Мы продолжаем строить свою внешнюю политику на основе миролюбивых инициатив, и, конечно, будем настаивать на поддержании этих принципов в международных отношениях, включая отношения с Украиной.

— Что Вы думаете о роли Казахстана в международной дипломатии в будущем?

— Я считаю, что Казахстан продолжит укреплять свою роль как миротворца и посредника на международной арене. Наши усилия в дипломатии и миротворчестве будут только усиливаться, ведь мир и безопасность – это не только наши приоритеты, но и необходимость для всего международного сообщества. Мы всегда будем стремиться поддерживать стабильность в нашем регионе и за его пределами, помогать урегулировать конфликты мирным путем и подчеркивать важность соблюдения международных стандартов.