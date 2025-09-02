C 12 по 13 сентября в южнокорейском городе Чхунчхон пройдёт плей-офф Мировой группы I Кубка Дэвиса, где наша национальная команда встретится с хозяевами корта — сборной Республики Корея, передает BAQ.KZ.

Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Юрием Щукиным определился с составом. В Южную Корею отправятся сильнейшие игроки страны: первая ракетка Казахстана Александр Бублик, перспективный Александр Шевченко, стабильный Тимофей Скатов, опытный Дмитрий Попко и боевой Бейбит Жукаев.

Матчи пройдут на хардовом корте спортивного комплекса Songam Sport Town, что добавляет интриги — именно на этом покрытии южнокорейцы чувствуют себя уверенно. В программе противостояния — четыре одиночных поединка и одна парная встреча, все — в трёхсетовом формате.

Этот матч станет важной вехой для казахстанской сборной: победа откроет путь в квалификационный раунд элитной части турнира, а значит — возможность вновь побороться с мировыми теннисными грандами. Впереди напряжённая борьба, и Казахстан готов дать бой.