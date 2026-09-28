Сборная Казахстана лидировала в общекомандном зачете чемпионата мира
28 Сентября 2026, 10:34
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28 Сентября 2026, 10:3428 Сентября 2026, 10:34
144Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК
Сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по кикбоксингу среди юношей и юниоров, который завершился в итальянском городе Лидо-ди-Йезоло.
В соревнованиях приняли участие около 1,5 тысячи спортсменов из 79 стран мира.
Казахстанские спортсмены завоевали 25 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовую медаль.
Молодежная сборная выиграла 15 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей. Юниорская команда завоевала 10 золотых, 10 серебряных и восемь бронзовых наград.
Всего казахстанские кикбоксеры привезли с чемпионата мира 66 медалей.
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