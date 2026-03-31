  • Сборная Казахстана обыграла Коморские острова и стала победителем FIFA Series 2026

31 марта на «Астана Арене» сыграли Казахстан и Коморские острова в рамках международного турнира FIFA Series 2026, передает BAQ.KZ.

В начале матча уже на четвертой минуте футболисту «Елимая» Рамазану Оразову удалось вывести Казахстан вперед: Ислам Чесноков после ошибки голкипера отобрал у него мяч и отправил его в штрафную площадь Коморских островов, где успешно сыграл на добивании Рамазан!

Этот быстрый гол от Оразова позволил казахстанской команде выиграть в первом тайме со счетом 1:0.

Во второй половине встречи забитых мячей не было, а потому Казахстан победил со счетом 1:0.

FIFA Series 2026

Казахстан – Коморские острова - 1:0 (1:0)

Гол: Оразов, 4.

Ранее Казахстан обыграл Намибию со счетом 2:0. Казахстанская команда стала победителем турнира FIFA Series 2026.

 
 
 
 
 
