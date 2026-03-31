Сборная Казахстана обыграла Коморские острова и стала победителем FIFA Series 2026
Ранее Казахстан обыграл Намибию со счетом 2:0.
Сегодня 2026, 21:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
67Фото: Pixabay.com
31 марта на «Астана Арене» сыграли Казахстан и Коморские острова в рамках международного турнира FIFA Series 2026, передает BAQ.KZ.
В начале матча уже на четвертой минуте футболисту «Елимая» Рамазану Оразову удалось вывести Казахстан вперед: Ислам Чесноков после ошибки голкипера отобрал у него мяч и отправил его в штрафную площадь Коморских островов, где успешно сыграл на добивании Рамазан!
Этот быстрый гол от Оразова позволил казахстанской команде выиграть в первом тайме со счетом 1:0.
Во второй половине встречи забитых мячей не было, а потому Казахстан победил со счетом 1:0.
FIFA Series 2026
Казахстан – Коморские острова - 1:0 (1:0)
Гол: Оразов, 4.
Ранее Казахстан обыграл Намибию со счетом 2:0. Казахстанская команда стала победителем турнира FIFA Series 2026.
在 Instagram 查看这篇帖子
