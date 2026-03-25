Сборная Казахстана обыграла Намибию в матче турнира FIFA Series
В 2026 году турнир проходит впервые.
Сегодня 2026, 20:11
Фото: Pixabay.com
Сборная Казахстана по футболу одержала победу над командой Намибии в первом матче нового международного турнира FIFA Series. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу казахстанской команды, передает BAQ.KZ.
Счёт в матче был открыт уже на 12-й минуте — отличился Ян Вороговский. Второй мяч Казахстан забил на 79-й минуте: голом отметился Нуралый Касым, установив окончательный результат встречи.
Стартовые составы команд:
Казахстан: Анарбеков, Мрынский, Касым, Алип, Вороговский, Куат, Оразов, Чесноков, Самородов, Кенжебек, Свиридов.
Намибия: Ндисиро, Ханамуб, Катуа, Хамбира, Амутенья, Карууомбе, Кинда, Петрус, Музеу, Муйека, Иямбо.
FIFA Series — это новый международный турнир, который проводится под эгидой ФИФА. Его планируется проводить раз в два года в марте, приглашая национальные сборные из разных конфедераций.
