Сборная Казахстана по футболу одержала победу над командой Намибии в первом матче нового международного турнира FIFA Series. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу казахстанской команды, передает BAQ.KZ.

Счёт в матче был открыт уже на 12-й минуте — отличился Ян Вороговский. Второй мяч Казахстан забил на 79-й минуте: голом отметился Нуралый Касым, установив окончательный результат встречи.

Стартовые составы команд:

Казахстан: Анарбеков, Мрынский, Касым, Алип, Вороговский, Куат, Оразов, Чесноков, Самородов, Кенжебек, Свиридов.

Намибия: Ндисиро, Ханамуб, Катуа, Хамбира, Амутенья, Карууомбе, Кинда, Петрус, Музеу, Муйека, Иямбо.

FIFA Series — это новый международный турнир, который проводится под эгидой ФИФА. Его планируется проводить раз в два года в марте, приглашая национальные сборные из разных конфедераций.