В Астане завершился первый чемпионат мира по қазақ күресі среди военнослужащих, организованный под эгидой Международного совета военного спорта (CISM) и посвящённый памяти Героя Советского Союза Алиии Молдагуловой. Соревнования проходили в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan и собрали сильнейших борцов из разных стран, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В церемонии закрытия приняли участие министр обороны РК генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов, президент CISM полковник бразильской армии Ролим Фильо Нилтон Гомес, зарубежные делегации, ветераны спорта и военнослужащие.

"Қазақ күресі - это благородное наследие нашего народа, веками передававшееся из поколения в поколение. Его основная суть - в справедливости, настойчивости, целеустремлённости и выдержке. В сегодняшнем соревновании борцы показали высокий спортивный дух и подлинное мастерство. Чемпионат мира стал не только спортивным состязанием, но и площадкой дружбы, взаимного уважения и укрепления международного военного сотрудничества", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

По итогам командного зачёта золото турнира завоевала сборная Казахстана, второе место заняла команда Узбекистана, третье - сборная России. Казахстанские спортсмены показали впечатляющий результат: 8 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали.

Президент CISM Ролим Фильо Нилтон Гомес высоко оценил организацию турнира.

"Вы дали миру глубокое представление о традициях кочевников и национальном виде спорта қазақ күресі. Это боевое искусство воинов прошлых лет было образом их жизни и воплощает качества, ценимые среди военнослужащих всех стран: выносливость, тактическое мастерство, интеллект и доблесть. Уверен, что у қазақ күресі большое будущее", - сказал Гомес.

Чемпионами в своих весовых категориях стали Бекжан Толепов, Ернур Сулеймен, Сагындык Ашим, Жумажан Кожамбеков, Галымжан Кырыкбай, а также российские и узбекские спортсмены. Среди женщин на высшую ступень пьедестала поднялись Айжан Жылкыбаева, Рауза Нурмухаметова, Акерке Рамазанова и представительницы Узбекистана и России.