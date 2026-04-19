Сборная Казахстана по дзюдо завоевала серебро чемпионата Азии
Команда Казахстана обыграла сборную ОАЭ.
Сегодня 2026, 17:34
Фото: НОК РК
Сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате Азии по дзюдо в китайском Ордосе, став серебряным призёром турнира в соревнованиях среди смешанных команд, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
В финале казахстанские дзюдоисты встретились с командой Монголии, однако уступили соперникам со счётом 0:4. В решающих схватках поражения потерпели Дана Абдирова (до 57 кг), Ануар Жумагельдин (до 73 кг), Аида Тойшыбекова (свыше 70 кг) и Галымжан Кырыкбай (свыше 90 кг).
Путь к финалу для сборной Казахстана оказался напряжённым. В полуфинале команда в упорной борьбе обыграла сборную ОАЭ со счётом 4:3, а решающее очко принесла Мольдир Нарынова.
Таким образом, казахстанская команда завершила континентальное первенство с серебряной медалью.
