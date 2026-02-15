Сборная Казахстана по фристайл-могулу завершила выступление на Олимпиаде-2026

Победу в заезде за выход в четвертьфинал одержал титулованный канадец.

2026
АВТОР
Турар Казангапов
Фото: Турар Казангапов

Лидер мужской команды Казахстана по фристайл-могулу Павел Колмаков завершил выступление на Олимпийских играх-2026 в Италии, передает BAQ.KZ.

В 1/16 финала соревнований по параллельному могулу казахстанец уверенно выиграл у Артура де Вилокура (Франция).

Следующим соперником стал олимпийский чемпион, трехкратный призер ОИ Микаэль Кингсбери (Канада).

