Сборная Казахстана по футзалу огласила заявку на предстоящие товарищеские матчи против команды Азербайджана. Игры состоятся 13 и 15 апреля в Актау, передает BAQ.KZ.

Примечательно, что лишь один из них представляет зарубежный клуб — Александр Дерябин, выступающий за российскую «Тюмень».

В остальном состав сформирован из игроков клубов чемпионата Казахстана.

Вратари:

Лео Игита («Семей»)

Нарун Сериков («Актобе»)

Даулет Затыбеков («Тулпар»)

Полевые игроки:

Эдсон («Кайрат»)

Биржан Оразов («Кайрат»)

Даурен Турсагулов («Кайрат»)

Арнольд Кнауб («Семей»)

Абдирасул Абдуманапулы («Семей»)

Ержан Карменов («Семей»)

Азат Валиуллин («Аят»)

Жахангир Рашит («Атырау»)

Акжол Дарибай («Тулпар»)

Дамир Каирбай («Каспий»)

Альберт Акбаликов («Актобе»)

Агедиль Мадияров («Байтерек»)

Александр Дерябин («Тюмень», Россия)

Предстоящие встречи станут частью подготовки казахстанской сборной к международным турнирам и позволят тренерскому штабу оценить готовность игроков перед следующими официальными матчами.