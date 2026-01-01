В турецком Стамбуле завершился первый в 2026 году турнир категории Премьер-лиги по каратэ WKF, передаёт BAQ.KZ.

В сегодняшних финалах два представителя национальной сборной одержали победы и завоевали золотые медали. В программе кумитэ в весовой категории до 55 кг Бэлла Самашева со счётом 2:1 одолела Нину Квасникову (Словакия). А бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио и чемпионка Всемирных игр Софья Берульцева (+68 кг) уверенно победила представительницу Непала Арику Гурунг.

Таким образом, сборная Казахстана по каратэ завершила турнир Премьер-лиги в Стамбуле с двумя золотыми медалями, заняв 3-место в общекомандном зачёте.

Общекомандный зачёт:

1.Египет - 2 золота, 3 серебра, 1 бронза

2.Турция - 2 золота, 2 серебра

3.Казахстан - 2 золота

4.Япония - 1 золото, 2 серебра, 6 бронз

Отметим, что в турнирах категории Премьер-лиги по каратэ принимают участие только спортсмены, входящие в ТОП-32 мирового рейтинга. В составе сборной Казахстана на соревнования в Турцию отправились 13 спортсменов.