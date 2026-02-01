Национальная сборная Казахстана по таеквондо откроет новый соревновательный сезон участием в международном турнире «Bulgaria Open 2026», который состоится 27–28 февраля в Софии (Болгария), передает BAQ.KZ со ссылкой на федерацию таеквондо.

По данным организаторов, в соревнованиях примут участие 1269 спортсменов из более чем 30 стран. Турнир объединит три возрастные категории – юниоров, молодежь и взрослых.

Bulgaria Open входит в число крупных международных стартов начала сезона и станет для казахстанских спортсменов первым официальным турниром 2026 года.