Сборная Казахстана по таеквондо выступит на мировом турнире в Софии
В соревнованиях примут участие 1269 спортсменов из более чем 30 стран.
Сегодня 2026, 00:32
134Фото: Федерация таеквондо
Национальная сборная Казахстана по таеквондо откроет новый соревновательный сезон участием в международном турнире «Bulgaria Open 2026», который состоится 27–28 февраля в Софии (Болгария), передает BAQ.KZ со ссылкой на федерацию таеквондо.
По данным организаторов, в соревнованиях примут участие 1269 спортсменов из более чем 30 стран. Турнир объединит три возрастные категории – юниоров, молодежь и взрослых.
Bulgaria Open входит в число крупных международных стартов начала сезона и станет для казахстанских спортсменов первым официальным турниром 2026 года.
