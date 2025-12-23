  • 23 Декабря, 06:01

Сборная Казахстана поднялась в обновлённом рейтинге ФИФА

Лидером рейтинга ФИФА остаётся сборная Испании.

Фото: Pixabay.com

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных, передаёт BAQ.KZ.

Сборная Казахстана улучшила свои позиции и поднялась на одну строчку, заняв 114-е место в мировом рейтинге.

В ноябре команда под руководством Талгата Байсуфинова провела два матча. В рамках заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года казахстанские футболисты сыграли вничью со сборной Бельгии — 1:1. В товарищеской встрече сборная Казахстана уступила команде Фарерских островов со счётом 0:1.

Лидером рейтинга ФИФА остаётся сборная Испании, далее следуют Аргентина и Франция. Сборная Казахстана имеет 1173 рейтинговых очка, опережая Мавританию и уступая Кении.

