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Сборная Казахстана показала исторический результат на Международной олимпиаде по лингвистике

С 26 июля по 2 августа 2026 года в Бухаресте (Румыния) прошла Международная олимпиада по лингвистике (IOL).

2 Августа 2026, 17:36
АВТОР
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Министерство просвещения РК 2 Августа 2026, 17:36
2 Августа 2026, 17:36
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Фото: Министерство просвещения РК

Все четыре участника сборной Казахстана показали высокий результат, завоевав одну бронзовую медаль и три Почетные грамоты.

Обладатель бронзовой медали:

• Шыңғыс Карасаев - ученик 12 класса NIS естественно-математического направления города Уральска.

Обладатели Почетных грамот:

• Рамазан Бутантаев - ученик 11 класса Специализированного IT-лицея отдела образования города Актау Мангистауской области;
• Аслан Ажибаев - ученик 12 класса NIS естественно-математического направления города Павлодара;
• Кирилл Тургумбаев - ученик 11 класса школы-лицея имени Абая отдела образования Житикаринского района Костанайской области.

Таким образом, впервые в истории участия сборной Казахстана в этой олимпиаде награды получили все члены команды.

Сборную возглавила студентка Ягеллонского университета Оспанова Дана Еркінқызы.

Олимпиадная лингвистика является одним из новых направлений, развивающихся в нашей стране. Этот результат продемонстрировал высокий потенциал казахстанских школьников в данной области.

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