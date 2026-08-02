Сборная Казахстана показала исторический результат на Международной олимпиаде по лингвистике
С 26 июля по 2 августа 2026 года в Бухаресте (Румыния) прошла Международная олимпиада по лингвистике (IOL).
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Все четыре участника сборной Казахстана показали высокий результат, завоевав одну бронзовую медаль и три Почетные грамоты.
Обладатель бронзовой медали:
• Шыңғыс Карасаев - ученик 12 класса NIS естественно-математического направления города Уральска.
Обладатели Почетных грамот:
• Рамазан Бутантаев - ученик 11 класса Специализированного IT-лицея отдела образования города Актау Мангистауской области;
• Аслан Ажибаев - ученик 12 класса NIS естественно-математического направления города Павлодара;
• Кирилл Тургумбаев - ученик 11 класса школы-лицея имени Абая отдела образования Житикаринского района Костанайской области.
Таким образом, впервые в истории участия сборной Казахстана в этой олимпиаде награды получили все члены команды.
Сборную возглавила студентка Ягеллонского университета Оспанова Дана Еркінқызы.
Олимпиадная лингвистика является одним из новых направлений, развивающихся в нашей стране. Этот результат продемонстрировал высокий потенциал казахстанских школьников в данной области.
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