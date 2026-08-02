Сборная Казахстана показала исторический результат на Международной олимпиаде по лингвистике

Все четыре участника сборной Казахстана показали высокий результат, завоевав одну бронзовую медаль и три Почетные грамоты.

Обладатель бронзовой медали:

• Шыңғыс Карасаев - ученик 12 класса NIS естественно-математического направления города Уральска.

Обладатели Почетных грамот:

• Рамазан Бутантаев - ученик 11 класса Специализированного IT-лицея отдела образования города Актау Мангистауской области;

• Аслан Ажибаев - ученик 12 класса NIS естественно-математического направления города Павлодара;

• Кирилл Тургумбаев - ученик 11 класса школы-лицея имени Абая отдела образования Житикаринского района Костанайской области.

Таким образом, впервые в истории участия сборной Казахстана в этой олимпиаде награды получили все члены команды.

Сборную возглавила студентка Ягеллонского университета Оспанова Дана Еркінқызы.

Олимпиадная лингвистика является одним из новых направлений, развивающихся в нашей стране. Этот результат продемонстрировал высокий потенциал казахстанских школьников в данной области.