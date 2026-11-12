Сборная Казахстана сыграет с Молдовой в Лиге наций: где и когда смотреть матч

В пятницу, 13 ноября, национальная сборная Казахстана проведёт выездной матч против команды Молдовы в рамках пятого тура Лиги наций.

Встреча начнётся в 22:00 по времени Казахстана. Прямую трансляцию игры покажет телеканал Qazsport.

Предыдущая встреча соперников состоялась 2 октября в Астане и завершилась неожиданным поражением казахстанской команды со счётом 1:2. Единственный гол в составе хозяев забил Нуралы Алип на 64-й минуте. У сборной Молдовы отличились Ники Клещенко, открывший счёт в компенсированное время первого тайма, и Петру Попеску, поразивший ворота Казахстана на 50-й минуте.

Перед предстоящей игрой сборная Молдовы имеет в активе четыре очка, тогда как Казахстан набрал два балла.

В предыдущем туре казахстанские футболисты на своём поле сыграли вничью с Фарерскими островами — 2:2. Молдова, в свою очередь, потерпела домашнее поражение от Словакии со счётом 0:4.

Предстоящая встреча станет важной возможностью для сборной Казахстана улучшить своё положение в турнирной таблице и взять реванш за домашнее поражение.