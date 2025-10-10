Сборная Казахстана уверенно победила Лихтенштейн в отборе на ЧМ-2026
Для Казахстана эта победа стала второй в отборочном цикле.
Возвращение Талгата Байсуфинова на пост главного тренера сборной Казахстана оказалось более чем успешным. В матче отбора на чемпионат мира-2026 национальная команда Казахстана разгромила сборную Лихтенштейна со счётом 4:0, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на asnews.kz.
С первых минут подопечные Байсуфинова действовали уверенно и агрессивно. Уже в середине первого тайма отличились Галимжан Кенжебек и Бактиер Зайнутдинов, установив комфортное преимущество. После перерыва Кенжебек оформил дубль, а ближе к концовке встречи Алибек Касым забил свой первый гол за сборную, доведя счёт до разгромного.
Для Казахстана эта победа стала второй в отборочном цикле, и обе — над Лихтенштейном. Теперь в активе команды шесть очков.
Следующий матч сборная Казахстана проведёт 13 октября в Скопье против команды Северной Македонии.
Отборочный цикл чемпионата мира-2026
Казахстан — Лихтенштейн — 4:0
Голы: Кенжебек (26, 59), Зайнутдинов (28), Касым (81).
