В Улан-Баторе продолжается чемпионат Азии по боксу. 6 апреля стартовали полуфиналы, в которых за выход в финал боролись семь казахстанских боксёров, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.

Бахыт Сейдиш в весе до 70 кг устроила настоящий мастер-класс, уверенно победив китаянку Алимире Абудурейму 5:0. В финале её ждёт обладательница Кубка мира из Индии Арундхати Чаудхари. Валентина Хальзова до 75 кг уступила китаянке Бао Цзыи и довольствуется бронзой.

В категории до 55 кг Махмуд Сабырхан боролся до последнего, но сильнее оказался хозяин турнира – монгольский боксер Билгуунсайхан Харху, и казахстанец также завершил чемпионат с бронзовой медалью.

Надежда Рябец в весе до 80 кг показала настоящий характер: проигрывая после двух раундов, она не сдалась и вышла в финал, где сразится с узбекистанкой Рухшоной Парпиевой.

Дина Исламбекова в категории свыше 80 кг снова доказала, что реванш – это сладкая победа: она уверенно разобралась с узбекистанкой Олтиной Сотимбоевй 5:0 и встретится в финале с индийской Альфией Патан.

Бронзу принес Ертуган Зейнуллинов, который в весе до 65 кг уступил таиландцу Бунжонгу Синсири в очень плотном бою – 2:3. А настоящей звездой дня стал Торехан Сабырхан: в бою с китайцем Ван Пэйчэном он трижды отправил соперника в нокдаун, и рефери остановил поединок досрочно. В финале Торехан встретится с иорданцем Зейядом Ишаишем.

Финалы среди женщин пройдут 9 апреля, у мужчин – 10 апреля.

Программа полуфиналов 7 апреля:

До 48 кг: Айгерим Саттыбаева – Номундари Энх-Амгалан (Монголия)

До 60 кг: Оразбек Асылкулов – Абдурахмон Махмуджонов (Узбекистан)

До 75 кг: Сабыржан Аккалыков – Далай Ганзориг (Монголия)

До 85 кг: Нурбек Оралбай – Бариахан Дорж (Монголия)

До 90 кг: Сагындык Тогамбай – Халимжон Мамасолиев (Узбекистан)

Свыше 90 кг: Айбек Оралбай – Довлет Исламов (Туркменистан)

Дневная сессия начнётся в 09:00 по Астане, вечерняя – в 14:00.