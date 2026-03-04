Сборная Казахстана вошла в топ-4 рейтинга УЕФА по футзалу
В сентябре 2025 года Казахстан уступил Италии в стыковых матчах за выход на Евро.
Сегодня 2026, 00:07
170Фото: kff.kz
УЕФА опубликовал обновлённый рейтинг национальных сборных по футзалу. Согласно новым данным, сборная Казахстана поднялась на четвёртое место в Европе, передает BAQ.KZ.
В активе казахстанской команды — 2384,943 балла. Лидером рейтинга остаётся Португалия (2969,781), вторую строчку занимает Испания (2840,787), на третьем месте располагается Россия (2547,128). Замыкает пятёрку сильнейших Украина, набравшая 2344,186 балла.
Таким образом, казахстанская сборная закрепилась в числе ведущих команд континента, несмотря на то что ранее не сумела квалифицироваться на чемпионат Европы-2026.
Напомним, в сентябре 2025 года Казахстан уступил Италии в стыковых матчах за выход на Евро. После победы 3:2 в первом матче команда проиграла ответную встречу в серии пенальти — 0:2.
