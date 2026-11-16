Сборная Казахстана впервые выступила на Кубке Азии и вошла в тройку сильнейших
Сборная страны одержала пять побед и заняла третье место среди 17 команд.
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Юношеская сборная Казахстана впервые приняла участие в Кубке Азии по паделу и завоевала бронзовые медали. Турнир проходил с 7 по 14 ноября в Джакарте (Индонезия).
В соревнованиях среди юношей выступили 17 национальных команд. Казахстанские спортсмены одержали победы над сборными Катара, ОАЭ, Малайзии, Омана и Ливана. Встречи с финалистами турнира — командами Ирана и Кувейта — завершились поражением казахстанцев.
В матче за третье место сборная Казахстана обыграла команду Саудовской Аравии со счётом 2:1.
По итогам соревнований первое место занял Иран, второе — Кувейт, третье — Казахстан.
В состав казахстанской команды вошли спортсмены трёх возрастных категорий: в группе U14 выступили Әлібек Дүйсенғазин и Ибрагим Рахматуллин, в U16 — Арнұр Тұрсынхан и Ислам Дүйсенғазин, а в U18 — Дамир Дүйсенғазин и Таир Қайретдинов.
Кубок Азии впервые прошёл в 2024 году в Бахрейне. Для Казахстана нынешний турнир стал дебютным, который завершился попаданием в тройку призёров.
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