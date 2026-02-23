В Минске (Беларусь) завершился международный турнир по борьбе серии Гран-при, посвящённый памяти Александра Медведя, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Национальном Олимпийском комитете РК, на этих соревнованиях сборная Казахстана завоевала 14 медалей.

– В вольной борьбе Едыге Касымбек стал победителем в весовой категории до 125 кг. Нурлан Отегенов (до 79 кг) и Даулет Ергеш (до 86 кг) выиграли серебряные медали. Бронзовыми призёрами стали Мейиржан Аширов (до 74 кг), Ерасыл Мухтарулы (до 57 кг), Ади Серикулы (до 65 кг), Начын Куулар (до 70 кг), Санжар Досжанов (до 74 кг), Нуркерим Ернияз и Бейбарыс Касымбек (до 92 кг), – отметили в НОК РК.

Также в женской борьбе национальная команда двумя серебряными и двумя бронзовыми наградамт. Лаура Ганикызы (до 50 кг) и Алина Ертостик (до 76 кг) заняли вторые места. Ирина Казюлина и Елена Шалыгина, выступавшие в категории до 68 кг, поднялись на третью ступень пьедестала.

Александр Медведь прославился тем, что трижды становился Олимпийским чемпионом по вольной борьбе, причем в трех разных весовых категориях.