Сборная Казахстана вышла в полуфинал чемпионата Европы по сокке

Сборная Казахстана продолжает успешное выступление на чемпионате Европы по сокке, который проходит в Албании. Казахстанская команда пробилась в полуфинал турнира, обыграв в четвертьфинале действующего чемпиона Европы — сборную Польши.

По информации QAZSPORT, матч завершился со счётом 1:0 в пользу Казахстана. Победный гол уже на 10-й минуте встречи забил Алексей Забогонский, эффектно отправив мяч в ворота ударом с лёта с острого угла.

До этого казахстанцы уверенно преодолели стадию 1/8 финала, разгромив сборную Германии со счётом 4:0. Авторами голов стали Александр Кислицын, Турехан Досов, Диас Усеинов и Олжас Тайбасаров.

На групповом этапе сборная Казахстана также показала стабильные результаты. Команда обыграла Португалию со счётом 1:0, сыграла вничью с Латвией — 0:0, а затем разделила очки со сборной Украины — 2:2.

Сокка - это разновидность футбола в формате 6×6. Матчи проходят на поле размером 50 на 30 метров и состоят из двух таймов по 20 минут. В каждой команде играют один вратарь и пять полевых футболистов.