Сборная Казахстана заняла 17-е место в одиночной смешанной эстафете в Норвегии
Гонку за национальную команду бежали Вадим Куралес и Кристина Титиевская.
Сборная Казахстана по биатлону выступила в одиночной смешанной эстафете на шестом этапе Кубка IBU, который проходит в норвежском Шушене, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
После первого этапа Куралес передал эстафету с минимальным отставанием от лидера — около одной секунды. Однако на этапе Титиевской, несмотря на точную стрельбу, команда потеряла позиции из-за уступки в скорости на дистанции.
На втором своём выходе Куралес допустил пять промахов, но сумел удержать отставание в пределах 15 секунд. Решающий этап сложился для сборной Казахстана неудачно: Кристина Титиевская использовала все дополнительные патроны и всё же допустила пять промахов, что привело к двум штрафным кругам и существенной потере времени.
По итогам гонки сборная Казахстана финишировала 17-й, уступив победителям — команде Франции — почти пять минут.
Кубок IBU. 6-й этап. Шушен (Норвегия).
Одиночная смешанная эстафета:
1 место Франция — 41:07.5
2 место Австрия — +20.9
3 место Швеция — +48.7
…
17 место Казахстан — +4:45.5
