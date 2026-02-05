Сборная Казахстана по биатлону выступила в одиночной смешанной эстафете на шестом этапе Кубка IBU, который проходит в норвежском Шушене, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

После первого этапа Куралес передал эстафету с минимальным отставанием от лидера — около одной секунды. Однако на этапе Титиевской, несмотря на точную стрельбу, команда потеряла позиции из-за уступки в скорости на дистанции.

На втором своём выходе Куралес допустил пять промахов, но сумел удержать отставание в пределах 15 секунд. Решающий этап сложился для сборной Казахстана неудачно: Кристина Титиевская использовала все дополнительные патроны и всё же допустила пять промахов, что привело к двум штрафным кругам и существенной потере времени.

По итогам гонки сборная Казахстана финишировала 17-й, уступив победителям — команде Франции — почти пять минут.

Кубок IBU. 6-й этап. Шушен (Норвегия).

Одиночная смешанная эстафета:

1 место Франция — 41:07.5

2 место Австрия — +20.9

3 место Швеция — +48.7

…

17 место Казахстан — +4:45.5