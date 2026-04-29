Казахстанские спортсмены завоевали 8 медалей на Азиатских пляжных играх

Сборная Казахстана завершила выступление на Азиатских пляжных играх-2026, которые проходят в китайском городе Санья, передает BAQ.kz.

Спортсмены завоевали восемь медалей, включая одну золотую.

Единственное «золото» принес стране джитсер Нуржан Батырбеков, который стал лучшим в весовой категории до 69 килограммов.

Серебряную медаль выиграла женская сборная Казахстана по водному поло. В её состав вошли Ариадна Затыльникова, Камила Наурызбаева, Таира Мухаева, Яна Смолина, Василиса Антропова, Фатима Маткаримова и Аида Алпысбай.

Команда по джиу-джитсу, помимо «золота», завоевала ещё три бронзовые награды. Третьими стали Батыр Тенизбай (до 62 кг), Алинур Куатулы (до 69 кг) и Сейилхан Болатбек (до 77 кг).

Ещё одну бронзовую медаль принесла мужская сборная Казахстана по водному поло. В числе призёров — Темирлан Балфанбаев, Султан Шонжигитов, Мурат Шакенов, Эдуард Цой, Руслан Ахметов, Александр Еремин и Алдияр Акимбай.

Две медали Казахстану принесли скалолазы. Ришат Хайбуллин стал третьим в индивидуальных соревнованиях, а также вместе с Рашидом Хайбуллиным завоевал «бронзу» в эстафете.

В шаге от медалей остановились смешанные команды по плаванию на открытой воде и акватлону, а также борцы Ермахан Кошкинбаев, Бейбит Сейдуали и Алина Ертостик — они заняли четвёртые места. Пятыми стали Дарын Конысбаев, а также джитсеры Мансур Хабибулла, Жибек Кулумбетова и Ажар Салыкова.

Всего Казахстан был представлен в девяти видах спорта. Соревнования Азиатских пляжных игр завершатся 30 апреля — в этот день разыграют последние медали в женском гандболе.