Казахстанские спортсмены завоевали 8 медалей на Азиатских пляжных играх
Всего сборная была представлена в девяти видах спорта.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сборная Казахстана завершила выступление на Азиатских пляжных играх-2026, которые проходят в китайском городе Санья, передает BAQ.kz.
Спортсмены завоевали восемь медалей, включая одну золотую.
Единственное «золото» принес стране джитсер Нуржан Батырбеков, который стал лучшим в весовой категории до 69 килограммов.
Серебряную медаль выиграла женская сборная Казахстана по водному поло. В её состав вошли Ариадна Затыльникова, Камила Наурызбаева, Таира Мухаева, Яна Смолина, Василиса Антропова, Фатима Маткаримова и Аида Алпысбай.
Команда по джиу-джитсу, помимо «золота», завоевала ещё три бронзовые награды. Третьими стали Батыр Тенизбай (до 62 кг), Алинур Куатулы (до 69 кг) и Сейилхан Болатбек (до 77 кг).
Ещё одну бронзовую медаль принесла мужская сборная Казахстана по водному поло. В числе призёров — Темирлан Балфанбаев, Султан Шонжигитов, Мурат Шакенов, Эдуард Цой, Руслан Ахметов, Александр Еремин и Алдияр Акимбай.
Две медали Казахстану принесли скалолазы. Ришат Хайбуллин стал третьим в индивидуальных соревнованиях, а также вместе с Рашидом Хайбуллиным завоевал «бронзу» в эстафете.
В шаге от медалей остановились смешанные команды по плаванию на открытой воде и акватлону, а также борцы Ермахан Кошкинбаев, Бейбит Сейдуали и Алина Ертостик — они заняли четвёртые места. Пятыми стали Дарын Конысбаев, а также джитсеры Мансур Хабибулла, Жибек Кулумбетова и Ажар Салыкова.
Всего Казахстан был представлен в девяти видах спорта. Соревнования Азиатских пляжных игр завершатся 30 апреля — в этот день разыграют последние медали в женском гандболе.
