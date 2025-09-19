В Шэньчжэне завершился четвертьфинальный матч Кубка Билли Джин Кинг-2025 между сборными Казахстана и США, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Решающей стала парная встреча, где Елена Рыбакина и Юлия Путинцева встретились с американским дуэтом Джессика Пегула / Тейлор Таунсенд. Казахстанские теннисистки имели сетболы во второй партии, но уступили соперницам - 2:6, 6:7 (1:7).

Таким образом, национальная команда Казахстана остановилась в шаге от исторического достижения и не смогла пробиться в полуфинал турнира.