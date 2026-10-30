Сборная Казахстана завоевала 10 медалей на Кубке Азии по стрельбе из лука

Сборная Казахстана завоевала десять медалей на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука, который завершился в иракском городе Сулеймания. В копилке национальной команды три золотые, пять серебряных и две бронзовые награды.

В индивидуальных соревнованиях по стрельбе из блочного лука Павел Кузнецов стал победителем, а Никита Ивлев завоевал серебряную медаль. Среди женщин второе место заняла Милана Бурлева.

В соревнованиях по стрельбе из классического лука Александра Землянова стала бронзовым призёром в индивидуальном зачёте.

Успешно казахстанские спортсмены выступили и в командных дисциплинах. Мужская сборная по блочному луку в составе Никиты Ивлева, Павла Кузнецова и Ислама Серикулы завоевала золотые медали. Женская команда, за которую выступили Милана Бурлева, Эльмира Раисова и Аяжан Жаксылык, стала серебряным призёром.

Ещё одно золото Казахстану принесли Павел Кузнецов и Эльмира Раисова, победившие в смешанных командных соревнованиях по блочному луку.

В командных соревнованиях по классическому луку мужская сборная в составе Ивана Берчи, Рахымжана Камара и Санжара Ержанулы заняла второе место. Серебряные медали также завоевала женская команда, в которую вошли Назеркеш Алибек, Ясмин Галиахмет и Александра Землянова.

В смешанных командных соревнованиях по классическому луку Иван Берча и Александра Землянова стали бронзовыми призёрами.

Таким образом, казахстанские лучники завершили турнир с десятью наградами, подтвердив высокий уровень подготовки на международной арене.