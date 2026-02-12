Сборная Казахстана завоевала 3 "золота" и 2 "серебра" на чемпионате Азии по пулевой стрельбе в Дели
В командных соревнованиях лучшими стали три спортсмена.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В очередной соревновательный день чемпионата Азии по пулевой стрельбе в столице Индии - Дели, копилка сборной Казахстана пополнилась 3 золотыми и 2 серебряными медалями, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает министерство туризма и спорта, в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров из положения лёжа победу одержал бронзовый призёр Олимпийских игр в Париже Ислам Сатпаев. В этом же виде программы Никита Шахторин завоевал серебряную медаль.
В командных соревнованиях лучшими стали Ислам Сатпаев, Никита Шахторин и Константин Малиновский.
В стрельбе из скоростного пистолета с дистанции 25 метров не было равных Никите Чирюкину, Артемию Кабакову и Кириллу Цуканову.
В личном зачёте в этом же виде программы Никита Чирюкин стал серебряным призёром.
Отметим, что соревнования проходят в трёх возрастных категориях (взрослые, молодёжь, юниоры). В этом году в Дели за медали борются 320 спортсменов из 20 стран Азии. В составе сборной Казахстана в трёх возрастных категориях выступают 47 стрелков. Главный тренер взрослой сборной Казахстана - Ольга Довгун. Континентальное первенство завершится 13 февраля.
Самое читаемое
- Kaspi обратился к казахстанцам с разъяснением по тарифам
- Указ о референдуме будет подписан в ближайшее время – Токаев
- Трое жителей ЗКО продали свои банковские счета мошенникам
- В Казахстане переходят на "умные" счетчики газа: о стоимости рассказали в Мажилисе
- Министр просвещения РК раскритиковала качество образования в регионах