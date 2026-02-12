В очередной соревновательный день чемпионата Азии по пулевой стрельбе в столице Индии - Дели, копилка сборной Казахстана пополнилась 3 золотыми и 2 серебряными медалями, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает министерство туризма и спорта, в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров из положения лёжа победу одержал бронзовый призёр Олимпийских игр в Париже Ислам Сатпаев. В этом же виде программы Никита Шахторин завоевал серебряную медаль.

В командных соревнованиях лучшими стали Ислам Сатпаев, Никита Шахторин и Константин Малиновский.

В стрельбе из скоростного пистолета с дистанции 25 метров не было равных Никите Чирюкину, Артемию Кабакову и Кириллу Цуканову.

В личном зачёте в этом же виде программы Никита Чирюкин стал серебряным призёром.

Отметим, что соревнования проходят в трёх возрастных категориях (взрослые, молодёжь, юниоры). В этом году в Дели за медали борются 320 спортсменов из 20 стран Азии. В составе сборной Казахстана в трёх возрастных категориях выступают 47 стрелков. Главный тренер взрослой сборной Казахстана - Ольга Довгун. Континентальное первенство завершится 13 февраля.