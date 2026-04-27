Сборная Казахстана завоевала 6 медалей на Кубке Азии по гребле

В городе Чхунджу (Южная Корея) завершились финальные заезды Кубка Азии по академической гребле, передает BAQ.KZ.

Национальная сборная Казахстана завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

"Золото" - Иван Чернухин и Владислав Яковлев (парная двойка распашная)

"Золото" - Мужская четвёрка распашная - Владислав Яковлев, Иван Чернухин, Алексей Красновский, Владислав Галкин

"Серебро" - Бауыржан Султанов и Александр Афанасьев (лёгкий вес, парная двойка)

"Серебро"- Мария Чернец и Екатерина Носкова (женская парная двойка, лёгкий вес)

"Серебро" - Артём Матусевич (одиночка, лёгкий вес)

"Бронза" - Роза Кеңес (женская одиночка, лёгкий вес).

Кроме того, в финале А в шаге от пьедестала остановились Бапан Асханбек, женская четвёрка распашная, мужская четвёрка парная, а также Анастасия Кулинич. Все они заняли четвёртые места.

Отметим, что в соревнованиях приняли участие 383 спортсмена из 15 стран.

В общекомандном зачёте первое место заняла сборная Гонконга, завоевавшая 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль. Второе и третье места заняли команды Вьетнама и Южной Кореи соответственно. Сборная Казахстана расположилась на четвёртой строчке.