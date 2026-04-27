Сборная Казахстана завоевала две награды на чемпионате по робототехнике в Великобритании

В городе Харрогейт прошел международный чемпионат по робототехнике UK First Lego League Championship, организованный Institution of Engineering and Technology. Сборная Казахстана завоевала две главные награды соревнований, передает BAQ.KZ cо ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Команда заняла первое место в категории робот-игры и была признана лучшей командой чемпионата.

В турнире приняли участие 68 команд из разных стран, включая Великобританию, Бразилию, Францию, Германию и Словакию. Казахстанская команда получила право выступить на международной арене после успешного участия в региональном турнире Central Asia First Championship, который прошёл в Астане.

Помимо участия в робот-игре, школьники представили проект artifacts.kz — онлайн-базу археологических артефактов Казахстана. В рамках инициативы команда продемонстрировала полный цикл работы - от идеи и исследования до технической реализации и взаимодействия с профильными организациями.