Сборная Казахстана завоевала золото чемпионата Азии по легкой атлетике в Китае
Второе место заняла команда Индия, а бронзовые награды достались представителям Китай.
Сегодня 2026, 09:02
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Сегодня 2026, 09:02Сегодня 2026, 09:02
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Казахстанские легкоатлеты стали победителями чемпионата Азии по эстафетному бегу, который проходит в китайском городе Шаосин.
Золотую медаль национальной команде принесло выступление в смешанной эстафете 4х400 метров. Казахстанский квартет в составе Аделина Земс, Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов и Мария Шувалова преодолел дистанцию за 3 минуты 16,75 секунды, финишировав первым.
Чемпионат Азии по эстафетному бегу проходит в Шаосине с 17 по 22 июня. В соревнованиях принимают участие 105 спортсменов из девяти стран континента.
Успешное выступление в смешанной эстафете принесло сборной Казахстана золотую медаль и титул чемпионов Азии.
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