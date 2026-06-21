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  • Сборная Казахстана завоевала золото чемпионата Азии по легкой атлетике в Китае

Сборная Казахстана завоевала золото чемпионата Азии по легкой атлетике в Китае

Второе место заняла команда Индия, а бронзовые награды достались представителям Китай.

Сегодня 2026, 09:02
АВТОР
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Сегодня 2026, 09:02
Сегодня 2026, 09:02
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Казахстанские легкоатлеты стали победителями чемпионата Азии по эстафетному бегу, который проходит в китайском городе Шаосин.

Золотую медаль национальной команде принесло выступление в смешанной эстафете 4х400 метров. Казахстанский квартет в составе Аделина Земс, Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов и Мария Шувалова преодолел дистанцию за 3 минуты 16,75 секунды, финишировав первым.

Чемпионат Азии по эстафетному бегу проходит в Шаосине с 17 по 22 июня. В соревнованиях принимают участие 105 спортсменов из девяти стран континента.

Успешное выступление в смешанной эстафете принесло сборной Казахстана золотую медаль и титул чемпионов Азии.

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