Сборная МЧС заняла первое место на Кубке РК по рукопашному бою

С 26 по 29 августа 2026 года в городе Щучинск, на спортивной базе «Жақсы-2», прошёл Кубок Республики Казахстан по рукопашному бою среди мужчин и женщин.

В соревнованиях приняли участие порядка 240 спортсменов в составе 15 команд со всех регионов Республики Казахстан.

По итогам Кубка сборная команда МЧС Республики Казахстан BATYR TEAM показала лучший результат и заняла 1-е место в общекомандном зачёте.

Особую значимость этому результату придаёт то, что впервые в истории участия сборной МЧС в Кубке Республики Казахстан по рукопашному бою команда добилась столь высокого общекомандного результата, став победителем соревнований.

По итогам двух соревновательных дней спортсмены сборной МЧС завоевали в общей сложности 41 медаль:

12 золотых медалей

11 серебряных медалей

18 бронзовых медалей

Достигнутый результат свидетельствует о высоком уровне подготовки сотрудников МЧС, качественной работе тренерского состава и сплочённости всей команды.

Спортсмены BATYR TEAM - сборной МЧС Республики Казахстан достойно представили Министерство на республиканской спортивной арене и подтвердили высокий уровень развития рукопашного боя в системе МЧС.