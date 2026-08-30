Сборная МЧС заняла первое место на Кубке РК по рукопашному бою
Кубок проходил в двух дисциплинах - «Самооборона» и «Поединок».
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С 26 по 29 августа 2026 года в городе Щучинск, на спортивной базе «Жақсы-2», прошёл Кубок Республики Казахстан по рукопашному бою среди мужчин и женщин.
В соревнованиях приняли участие порядка 240 спортсменов в составе 15 команд со всех регионов Республики Казахстан.
По итогам Кубка сборная команда МЧС Республики Казахстан BATYR TEAM показала лучший результат и заняла 1-е место в общекомандном зачёте.
Особую значимость этому результату придаёт то, что впервые в истории участия сборной МЧС в Кубке Республики Казахстан по рукопашному бою команда добилась столь высокого общекомандного результата, став победителем соревнований.
По итогам двух соревновательных дней спортсмены сборной МЧС завоевали в общей сложности 41 медаль:
12 золотых медалей
11 серебряных медалей
18 бронзовых медалей
Достигнутый результат свидетельствует о высоком уровне подготовки сотрудников МЧС, качественной работе тренерского состава и сплочённости всей команды.
Спортсмены BATYR TEAM - сборной МЧС Республики Казахстан достойно представили Министерство на республиканской спортивной арене и подтвердили высокий уровень развития рукопашного боя в системе МЧС.
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