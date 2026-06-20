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Сборная США обыграла Австралию и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сегодня 2026, 08:14
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@sportilinet Сегодня 2026, 08:14
Сегодня 2026, 08:14
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Фото: @sportilinet

Сборная США одержала вторую победу подряд на домашнем чемпионате мира по футболу 2026 года. В матче второго тура группы D, прошедшем на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, американцы уверенно обыграли команду Австралии со счетом 2:0.

Хозяева поля обеспечили себе комфортный задел еще до перерыва, реализовав свои моменты в первой половине встречи:

  1. 11-я минута: Счет в матче был открыт после автогола — защитник сборной Австралии Кэмерон Берджесс срезал мяч в собственные ворота (1:0).
  2. 43-я минута: Защитник американцев Алекс Фримэн забил второй гол, установив окончательный счет матча (2:0).

Во втором тайме австралийцы пытались организовать штурм, но оборона США во главе с голкипером Мэттом Фризом сыграла надежно. Благодаря двум победам в двух стартовых турах сборная США набрала 6 очков и гарантировала себе досрочный выход в стадию плей-офф.

Во втором матче группы D встретятся сборные Турции и Парагвая. Обе команды уступили в своих стартовых поединках турнира и теперь поборются за сохранение шансов на выход из квартета.

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