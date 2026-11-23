Сборная Вооруженных сил Казахстана завоевала первое место на чемпионате в Бресте
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Сборная Вооруженных сил Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете Международного чемпионата по армейскому рукопашному бою, который завершился в Бресте. Казахстанские спортсмены завоевали семь медалей, три из которых – золотые.
В соревнованиях приняли участие команды Казахстана, Беларуси и России. Нашу страну представили два состава – Сил специальных операций и Десантно-штурмовых войск.
По итогам турнира в активе казахстанской сборной три золотые, две серебряные и две бронзовые награды.
Победителями в своих весовых категориях стали:
- лейтенант Олжас Ержанулы — до 70 кг;
- рядовой Абдрахман Умирзаков — до 85 кг;
- сержант Еламан Куатов — свыше 85 кг.
Серебряные медали завоевали подполковник Аман Шакиртов (до 60 кг) и майор Вадим Федосеев (до 75 кг).
Бронзовыми призерами стали рядовой Мухит Касымбай (до 65 кг) и ефрейтор Дархан Дабылбек (до 80 кг).
Таким образом, казахстанские военнослужащие заняли первое место в общекомандном зачете, подтвердив высокий уровень спортивной подготовки и достойно представив Вооруженные силы страны на международной арене.
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