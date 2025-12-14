Сборная Аргентины, действующий чемпион мира по футболу, может не принять участие в чемпионате мира 2026 года. ФИФА рассматривает возможность введения санкций в отношении Ассоциации футбола Аргентины (AFA) на фоне громкого финансового расследования, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает аргентинское издание La Nacion, в центре внимания правоохранительных органов оказался президент AFA Клаудио Тапиа и ряд высокопоставленных функционеров федерации. Их подозревают в финансовых махинациях, отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, сумма возможного ущерба составляет около 7,5 млрд аргентинских песо, что эквивалентно более 5 млн долларов.

В рамках расследования был проведён обыск в доме Клаудио Тапиа. По информации СМИ, там обнаружено 52 транспортных средства, включая автомобиль Ferrari стоимостью свыше 500 тыс. евро, а также другие машины премиум-класса.

Ещё одним фигурантом дела стал владелец финансовой компании Sur Finanzas Ариэль Вальехо. Следствие полагает, что при содействии главы AFA он предоставлял клубам высшего дивизиона кредиты под завышенные проценты. Вальехо также подозревается в хищении средств и налоговых нарушениях.

Ключевым риском для аргентинского футбола является возможное вмешательство государственных органов в деятельность национальной федерации, что прямо запрещено уставом и регламентами ФИФА. В подобных случаях международная федерация имеет право отстранить национальную сборную от международных турниров.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Матч открытия запланирован на 11 июня в Мехико, финал состоится 19 июля в Нью-Джерси.