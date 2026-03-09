Сборную Казахстана дисквалифицировали на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина
Причиной стало несоответствие экипировки требованиям регламента.
Сегодня 2026, 02:19
58Фото: НОК РК
В финском городе Лахти проходит этап Кубок мира по прыжкам с трамплина. В парном турнире выступила и сборная Казахстана, однако команда не смогла продолжить участие после первого раунда, передает BAQ.KZ.
Согласно протоколу соревнований, рядом с фамилиями казахстанских спортсменов Нуршата Турсужанова и Никиты Девяткина появилась отметка DSQ, означающая дисквалификацию.
Причиной стало несоответствие экипировки требованиям регламента: размер обуви спортсменов оказался на три миллиметра больше допустимого, что нарушает правила соревнований. В результате казахстанская команда была снята с турнира.
Отмечается, что во второй раунд по техническим причинам не прошла и одна из сильных команд этапа — сборная Японии. У ее спортсменов длина лыж оказалась примерно на один сантиметр больше установленного лимита.
