Сборная Казахстана завершила октябрьское международное окно, набрав четыре очка из шести возможных. Однако Казахстанскую футбольную федерацию настигли последствия сентябрьских матчей — УЕФА наложил штраф за нарушения, допущенные юношеской сборной до 21 года, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Как сообщает спортивный портал, дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал федерацию на 1 250 евро за посторонних лиц, появившихся на поле, и еще на 7 500 евро за задержку начала матча против сборной Англии, который прошел 8 сентября в рамках отборочного турнира чемпионата Европы U21.

Главную сборную эти санкции не затронули, однако казахстанской стороне предстоит выплатить штраф в полном объеме.