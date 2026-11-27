Утро пятницы для некоторых казахстанских учителей началось с неприятного сюрприза. В электронном журнале BilimClass перестали отображаться домашние задания, которые педагоги вносили на протяжении всей четверти. У некоторых пользователей возникли проблемы и со входом в приложение. В компании подтвердили технический сбой, передает BAQ.KZ.

Жалобы на работу образовательной платформы появились в социальных сетях утром 27 ноября.

Одна из учительниц рассказала в Threads, что домашние задания исчезли во всех классах, в которых она преподает.

В комментариях другие педагоги сообщили о похожих проблемах. Некоторые утверждают, что у них перестали отображаться задания сразу за две четверти. Теперь учителя переживают, что им придется восстанавливать записи вручную.

Что ответили в BilimClass

Разработчики образовательной платформы подтвердили, что произошел технический сбой. Из-за него некоторые пользователи также могли получить ошибочные уведомления.

«У некоторых пользователей могут возникать трудности при входе в приложение, а также временно не отображаться оценки, расписание уроков и домашние задания», – сообщили в BilimClass.

В компании заверили, что специалисты уже работают над устранением неполадок, и принесли извинения за доставленные неудобства.

Однако когда платформа полностью восстановит работу и придется ли педагогам заново вносить данные, пока неизвестно. Число пользователей, столкнувшихся со сбоем, также не уточняется.

BilimClass – казахстанская образовательная платформа, которая заменяет традиционные школьные журналы и дневники. Через нее учителя выставляют оценки, отмечают посещаемость и задают домашние задания, а родители и ученики следят за успеваемостью и расписанием уроков.