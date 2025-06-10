В Таразе подростки устроили опасную игру на спор: они замирали на проезжей части дороги, в том числе на пешеходном переходе. Видео с их действиями появилось в социальных сетях и вызвало волну негодования у пользователей, передает BAQ.KZ.

"Здравствуйте, вот такой вот сбой в матрице. Шли, шли пацаны — и встали, угарают, походу", — прокомментировал автор публикации.

В ответ пользователи соцсетей резко осудили подростков и потребовали наказания:

"Штраф родителям!"

"Выйди и подзатыльники раздай, чтобы на дороге не играли!"

"До первой трагедии — а водители потом будут виноваты".

На видео отреагировала пресс-служба Департамента полиции Жамбылской области. В ведомстве сообщили, что при мониторинге соцсетей сотрудники полиции установили личности двух школьников, которые замерли на пешеходном переходе, переходя дорогу на зелёный сигнал.

"Оказалось, что друзья поспорили, кто из них дольше простоит неподвижно, пока горит зелёный свет светофора", — пояснили в полиции.

С несовершеннолетними и их родителями была проведена профилактическая беседа. Законных представителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по обеспечению безопасности детей.

Полиция призвала родителей внимательнее относиться к поведению подростков, а также напомнила, что подобные "игры" на дороге могут закончиться трагедией.