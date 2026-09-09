Сбой в системе управления воздушным движением нарушил работу аэропортов Великобритании
Из-за технической неисправности отменены десятки рейсов, пострадали около 65 тысяч пассажиров.
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Крупные аэропорты Великобритании столкнулись с перебоями в работе из-за технического сбоя в системе управления воздушным движением.
Как передает NBC News, проблема затронула вылетающие рейсы из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик, а также воздушных гаваней Манчестера, Эдинбурга и ряда других городов. Пассажирам рекомендовали заранее уточнять информацию о своих рейсах у авиакомпаний.
В аэропорту Хитроу сообщили, что совместно с британской Национальной службой управления воздушным движением (NATS) занимаются устранением неисправности.
Позже NATS заявила, что инженерам удалось внедрить исправление, после чего система обработки рейсов начала восстанавливаться. При этом в службе предупредили, что для полного восстановления работы потребуется некоторое время.
Авиакомпания Ryanair сообщила, что из-за сбоя пострадали около 65 тысяч пассажиров. Кроме того, были отменены 50 запланированных рейсов.
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