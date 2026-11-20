Щебень мимо сметы: в Шымкенте вскрыли незаконную добычу материалов для дорожного строительства
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Дорожное строительство в Шымкенте оказалось связано с незаконной добычей полезных ископаемых. Подрядчики, как установила прокуратура, использовали щебень и песчано-гравийные смеси из нелицензированных карьеров вместо тех, которые были предусмотрены проектно-сметной документацией. Это позволяло им получать дополнительную прибыль.
Нарушения выявили в ходе проверки законности строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог республиканского и местного значения.
Незаконную добычу грунта и щебня обнаружили в микрорайоне Достык Каратауского района Шымкента. По данным прокуратуры, подрядчики брали песчано-гравийную и щебеночно-гравийную смеси из самовольно организованных карьеров, расположенных вблизи города и не имевших необходимых лицензий.
Масштаб перевозок оказался немалым: на объектах дорожного строительства заметили около 20–25 грузовых автомобилей, доставлявших щебень и другие строительные материалы.
2 ноября 2026 года прокуратура Каратауского района зарегистрировала уголовное дело по части 2 статьи 334 Уголовного кодекса РК — за самовольное пользование недрами.
Обстоятельства незаконной добычи устанавливаются.
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